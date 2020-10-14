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Диетолог назвал напиток, защищающий от рака и лишнего веса
Официантка Мария Мигда работает в ресторане в центре Москвы. В заведении с полудня уже достаточно много посетителей, которые пришли сюда посидеть за чашечкой кофе или выпить стакан минеральной воды / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Диетолог назвал напиток, защищающий от рака и лишнего веса

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как кофе помогает бороться с раком и какой компонент этого популярного напитка препятствует набору лишнего веса.

— Кофе более полезный продукт, чем вкусный. Мы все больше про эту пользу узнаем. Кофе продлевает жизнь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Кофе не только замедляет прогрессирование рака толстой и прямой кишки, но и уменьшает вероятность развития этого рака, — заявил диетолог.

Гинзбург пояснил, что причиной многих видов рака является хроническое вялотекущее воспаление в организме. Поэтому все факторы, сдерживающие и препятствующие воспалению, считаются и противораковыми, и антивозрастными.

— В кофе содержатся полифенолы, которые улучшают состав кишечной микрофлоры. Кофе — фактор первичной и вторичной профилактики рака прямой и толстой кишки, — отметил эксперт.

Кофе содержит кофеин, который препятствует набору лишнего веса. Он способствует расщеплению жира, а не только бодрит. Алкалоиды тоже содержатся в кофе, они расширяют сосуды и способствуют нормализации нервной системы. Видео опубликовано на YouTube.

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