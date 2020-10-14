Диетолог Соломатина назвала продукты, которые стоит исключить при осенней депрессии

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Задержавшееся тепло в ближайшие дни покинет Москву. По прогнозам синоптиков, в городе наступает период пасмурного неба и холодных дождей. Осенняя непогода часто вызывает у людей подавленное настроение, тревожность, ухудшение самочувствия. В эти дни как никогда важно следить за своим здоровьем — правильно одеваться и не забывать о полноценном питании. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», какие продукты могут ухудшить настроение и способствуют развитию депрессии.

— Как ни странно, усугубить и без того плохое настроение могут сахар и продукты, содержащие быстрые углеводы. Съеденный тортик на какое-то время может улучшить эмоциональный настрой. Но коварство сахара в том, что «откат» наступит быстро, — отметила диетолог.

Соломатина предупредила, что после повышения уровня сахара в крови произойдет выброс инсулина, который вместе с прочими веществами разойдется по клеткам. Она пояснила, что при злоупотреблении сладким инсулина вырабатывается больше, чем это нужно организму, глюкоза мгновенно усваивается, и уровень сахара вскоре падает, что ведет к ухудшению самочувствия, раздражительности, усталости.

Врач отметила, что подобный процесс запускают пирожные, конфеты, сладкое мороженое и прочие десерты, сдоба, а также сладкие газированные напитки. Эксперт отнесла к опасным продуктам и кофе, который повышает бодрость и настроение, но при злоупотреблении вредит:

— Кофеин сходен с аденозином, который играет важную роль в процессе передачи энергии и успокаивает человека. Но действие кофеина обратно, он вытесняет аденозин, бодрит, нарушает равновесие. Организм воспроизводит аденозина еще больше, и в конце концов его становится настолько много, что человек ощущает усталость и хочет спать, даже напившись крепкого кофе, — сказала диетолог.

Потенциально опасным в плане депрессии Соломатина назвала и алкоголь, который на первом этапе способен расслабить и вызвать эйфорию, а потом печень перестает перерабатывать этанол, и токсины поступают в головной мозг, вызывают ощущение разбитости организма и помутнение сознания.

Ухудшающими настроение и общее самочувствие собеседница «Вечерней Москвы» назвала трансжиры и жареную пищу вообще — все это разрушает в организме витамин С и снижает уровень антиоксидантов.

Специалист по здоровому питанию заявила, что сосиски, сардельки и колбасы содержат нитрит натрия, который переводит гемоглобин, необходимый человеку, в его неактивную форму.

— При отравлении нитритом затрудняется циркуляция кислорода в организме, возникает гипоксия, нарушаются окислительно-восстановительные процессы, человек чувствует себя плохо, настроение его обычно подавленное, — сказала диетолог.

Елена Соломатина порекомендовала всем больше употреблять в пищу овощи и зелень, они поддерживают кислотно-щелочной баланс и не дают скатиться к депрессии. Врач отметила, что к плохому настроению и хронической хандре может привести недостаток воды. Она подчеркнула, что даже скрытое обезвоживание лишает человека сил как духовных, так и физических. Вода, по словам Соломатиной, способствует нормальному обмену веществ и выводит вредные вещества из организма.

К продуктам, повышающим настроение, эксперт отнесла бананы с их большим содержанием магния и калия, шоколад, орехи, семечки, зеленые листовые овощи. Помимо растительной пищи, диетолог для поднятия настроения рекомендовала есть печень и жирную рыбу — скумбрию, сардины и сельдь, все то, что содержит витамин D и омега-жирные кислоты, благотворно влияющие на нервную систему. Улучшает работу нервной системы и витамин B.

Женщинам Соломатина посоветовала беречь здоровье щитовидной железы и следить за балансом йода в организме. Нарушение функций щитовидки, в том числе от недостатка йода, по словам врача, также ведет к усталости, раздражительности и апатии. Консультант также напомнила, что организм должен получать железо, например вместе с красным мясом, так как отсутствие железа вызывает упадок сил, подавленное настроение, анемию.

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