Терапевт рассказала, что делать при осенней апатии

Фото: pixabay.com

Наступление осени часто провоцирует у людей подавленное настроение, усиление тревоги и, как следствие, плохое самочувствие. О том, как не впасть в уныние и не скатиться в депрессию, рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Медики связывают осеннюю апатию с естественным смещением биоритмов. Световой день становится короче, меняется погода, и зачастую людям все время хочется спать. Если у вас развивается апатия, а жизненный тонус уменьшается, то следует найти причины, сообщила врач.

— Если вы чувствуете себя в понедельник, как в пятницу, то в первую очередь необходимо определить, с чем связано такое самочувствие, это просто хандра от нехватки солнца, вас задавили стрессы или у этого состояния есть уважительные причины, — сказала Романенко.

Она отметила, что можно выделить несколько серьезных причин, которые способны повлиять на снижение жизненного тонуса. Для их выявления нужно провести анализы и исследования.

— Когда мы говорим про уважительные причины: может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме, — пояснила терапевт в интервью радио Sputnik.

Романенко добавила, что причина апатии может заключаться в нехватке витаминов или микроэлементов в организме. При недостатке витамина B12 или B9, может развиться анемия — кислородное голодание. Для понимания точной картины нужно сделать анализ крови.

Еще одной причиной осенней хандры могут быть гормональные сбои. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этой проблемы, следует провести исследования.

Но если результаты анализов говорят, что человек здоров, а сил и настроения нет, то в этом случае можно говорить о неправильном образе жизни, отметила врач.

Терапевт сообщила, что нужно больше двигаться, например, стараться дольше гулять или ходить на работу пешком. Также следует не сидеть перед сном за компьютером или перед телевизором, а найти возможность прогуляться.

Читайте также: Чем отличается хандра от апатии, рассказала психолог Абравитова