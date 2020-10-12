Москвичам пообещали первый снег в ближайшие выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первый снег ожидается в Москве уже в выходные дни. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» в понедельник, 12 октября.

Длившееся половину осени тепло задержится в Москве до середины текущей недели. В столице прогнозируется температура в районе плюс 14–17 градусов, местами возможны дожди.

— В пятницу (16 октября — прим. «ВМ») осадки усилятся, и температура станет быстро понижаться. В выходные дни всего лишь плюс 4–5 градусов, и дожди местами станут переходить в первый снег, — цитирует «Фобос» агентство городских новостей «Москва».

Ранее россиянам пообещали аномально теплую вторую декаду октября. Синоптики заявили, что погода в этот период осени на всей территории страны будет теплой.

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