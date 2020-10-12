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Гидрометцентр пообещал аномально теплую вторую декаду октября в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гидрометцентр пообещал аномально теплую вторую декаду октября в России

Юлия Курганова

Общество

Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — сказал синоптик.

Он отметил, что аномалиями являются отклонения от нормы, а нормы разные у различных частей России.

Вильфанд подчеркнул, что не перестает удивлять погодой Якутия. Так, на севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, что крайне редко для этого времени года. Температура превышает норму на 8-10 градусов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана.

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