Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве в течение следующей недели начнут моросить дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье, 11 октября.

По его словам, в понедельник, 12 октября, в столице ожидается до 15 градусов тепла. На данный момент температура воздуха в городе превышает норму более чем на 7 градусов.

Активность циклонов возрастет на следующей неделе, а значит, пойдут дожди, уточнил синоптик.

— В среду очередной циклон заденет своим краем, вновь пройдут дожди, однако на температуру это не повлияет — все также воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, — передает сообщение РБК.

Михаил Леус также заявил, что заметное похолодание в Москву придет к выходным — температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла.

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