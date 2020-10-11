Резкое похолодание пообещали москвичам через неделю

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве на следующей неделе прогнозируется до плюс семи градусов. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в воскресенье, 11 октября.

По его словам, в России с 22 сентября стоит бабье лето. Температура поднимается выше нормы на 6–8 градусов, также было мало осадков.

На следующей неделе, в понедельник и вторник, в столице ожидаются до плюс 17–19 градусов тепла и южный ветер.

— Ночные температуры у нас — от 6 до 10 градусов тепла, дневные температуры — от 14 до 16 градусов тепла. В пятницу ветер изменится на западный, а в субботу — на северо-западный. Предположительно, в субботу ночью будет плюс 3–8 градусов, а днем — плюс 7–12, облачно и небольшой дождь, — цитирует Цыганкова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на севере европейской части России на следующей неделе может выпасть снег.

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