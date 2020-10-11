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Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 октября

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 11 октября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15-17 градусов. В Подмосковье температура ожидается 12-17 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области день обещает быть теплым, содержание кислорода в приземном воздухе в пределах нормы, но атмосферное давление остается повышенное. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия редко вызывают метеообусловленные обострения заболеваний. Но у людей с частыми приступами стенокардии, гипотоников и гипертоников, вегето-сосудистой дистонией, мигренью и другими заболеваниями могут отмечаться симптомы, связанные с неустойчивым атмосферным давлением в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном.

В этот день необходимо вовремя принимать лекарственные препараты, рекомендованные врачом. Следует отдыхать и больше гулять по осенним паркам.

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