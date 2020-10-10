Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о продолжении бабьего лета в столице на предстоящей неделе. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

Специалисты отметили, что в Москве будет преобладать солнечная и сухая погода. Дневная температура в выходные достигнет 17 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.

— В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик допустила новый температурный рекорд в Москве. По словам эксперта, в целом прогнозируется высокий температурный фон, особенно теплая погода ожидается 13 и 14 октября — в диапазоне от 16 до 21 градуса.

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