Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Фото: Анна Быкова

Синоптики рассказали о погоде в столице на предстоящие выходные. Так, в субботу, 10 октября, ожидается облачная погода, возможен кратковременный дождь. Отмечается, что воздух прогреется от 15 до 17 градусов. Ночью будет 8–10 градусов тепла.

Также синоптики отметили, что в воскресенье, 11 октября, температура воздуха останется без изменений и существенных осадков.

Специалисты добавили, что в понедельник, 12 октября, в Москве будет 14–16 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие осадки, а вот ночью температура опустится до плюс семи-девяти градусов.

В заключение синоптики сделали прогноз и на 13 и 14 октября, сообщив, что днем будет 14–19 градусов с переменной облачностью, а ночью — от плюс 6 до 11 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

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