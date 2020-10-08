Москвичам пообещали возвращение бабьего лета

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Тепло в ближайшее время вернется в столицу, пообещал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

— Конечно, бабье лето не длится бесконечно. Как мы видим, к пятнице погода немного испортилась: пасмурное небо и моросит дождь. По территории столичного региона прошел холодный атмосферный фронт. Температурный фон понизился на 5–6 градусов. В последний день рабочей недели в столице около плюс 12–14 градусов.

Метеоролог заявил, что «осеннее вторжение» будет коротким, и уже в субботу дожди прекратятся, а температура воздуха повысится до 14–16 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы. По его словам, в воскресенье власть над погодой вернет себе антициклон. Это обещает возвращение бабьего лета, солнечную и сухую погоду с дневной температурой 15–17 градусов.

Леус добавил, что первая половина следующей недели в Москве ожидается очень теплая, возможны небольшие дожди. Он уточнил, что к среде температура воздуха днем повысится до 29 градусов.

Все эти дни атмосферное давление несколько превышает норму, но для метеозависимых людей подобные факторы окажутся несущественными, заметил собеседник «Вечерней Москвы». Солнечная активность, по его словам, также невелика, геомагнитные бури не ожидаются.

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