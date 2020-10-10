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Синоптик допустила новый температурный рекорд в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптик допустила новый температурный рекорд в Москве

Татьяна Плотникова

Город

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова не исключила, что на предстоящей неделе температура воздуха в столичном регионе может достичь рекордно высоких значений.

По словам эксперта, в целом прогнозируется высокий температурный фон, особенно теплая погода ожидается 13 и 14 октября — в диапазоне от 16 до 21 градуса. Это близко к абсолютным температурным максимумам, фиксировавшимся в эти дни.

При этом 14 октября отмечается праздник Покрова пресвятой Богородицы, по погоде в этот день обычно предсказывают, какая впереди зима, указала Макарова.

В целом же октябрь в последние два года выдавался очень теплым, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение бабьего лета.

Читайте также: Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящем похолодании

температурные рекордыГидрометцентр РоссииМосква
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