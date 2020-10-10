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Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящем похолодании
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящем похолодании

Татьяна Плотникова

Общество

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на предстоящей неделе в центр Европейской России придет ощутимое похолодание.

Как уточнила специалист, до конца выходных 10-11 октября и в начале предстоящей недели регион будет находиться под действие антициклона. Однако он смещается в юго-восточном направлении, поэтому в северных и в западных районах европейской части страны все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты.

В результате до середины новой недели температура будет превышать климатическую норму в среднем на пять градусов, но затем показатель вернется к обычным значениям.

16 октября прогнозируется около 10-15 градусов, в выходные 17-18 октября может похолодать еще значительнее, цитирует Макарову РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение бабьего лета.

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