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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Юлия Захарова

Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за тумана. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в российском Гидрометцентре.

— Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября, — отметили в сообщении.

Также «желтый» уровень опасности в регионе продлили до 12:00 12 октября из-за риска пожаров.

Ранее стало известно, что в Москве на следующей неделе прогнозируется до плюс семи градусов. Также в город придут дожди из-за активности циклонов.

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Гидрометцентр«желтый » уровень опасностиМосковская область
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