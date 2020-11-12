Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Комаровский перечислил самые актуальные способы профилактики COVID-19
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский перечислил самые актуальные способы профилактики COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил самые актуальные меры профилактики от коронавируса.

— Общее настроение и отношение сейчас и весной абсолютно разное. Подавляющее число жителей планеты смирились с тем, что они заболеют коронавирусом, они подсознательно к этому готовятся. Всем хочется конкретную информацию, как правильно себя вести, — заявил Комаровский.

По его словам, если две новости, которые касаются заражения. Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Распространитель чувствует себя здоровым. После пятого-шестого дня болезни человек практически не заразен.

— На сегодня нет волшебной таблетки, которая защитит от заражения. Защититься можно только своим умом. Возникнет болезнь или нет, зависит от трех факторов. Первый фактор — вирус, второй фактор — человек, восприимчивый к заболеванию. Есть ряд закономерностей. Но на генетику и на нашу способность заражаться вирусом мы не можем повлиять. Третий фактор — тяжесть болезни зависит от того, как произойдет встреча человека и вируса, — отметил телеведущий.

В медицине есть понятие инфицирующая доза. Она определяет вероятность и тяжесть болезни. Любое помещение, где нет проветривания может быть опасно. Самое опасное место — больничная палата, безопаснее всего на открытом воздухе, заявил Комаровский.

Он добавил, что лучшей профилактикой, помимо соблюдения мер гигиены, будет регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха. Это поможет людям избежать заражения или получить небольшую инфицирующую дозу коронавируса, и легко перенести болезнь.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск заболевания пневмонией

мнение врачакоронавирусдоктор Комаровский
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте