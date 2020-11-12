Доктор Комаровский перечислил самые актуальные способы профилактики COVID-19

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил самые актуальные меры профилактики от коронавируса.

— Общее настроение и отношение сейчас и весной абсолютно разное. Подавляющее число жителей планеты смирились с тем, что они заболеют коронавирусом, они подсознательно к этому готовятся. Всем хочется конкретную информацию, как правильно себя вести, — заявил Комаровский.

По его словам, если две новости, которые касаются заражения. Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Распространитель чувствует себя здоровым. После пятого-шестого дня болезни человек практически не заразен.

— На сегодня нет волшебной таблетки, которая защитит от заражения. Защититься можно только своим умом. Возникнет болезнь или нет, зависит от трех факторов. Первый фактор — вирус, второй фактор — человек, восприимчивый к заболеванию. Есть ряд закономерностей. Но на генетику и на нашу способность заражаться вирусом мы не можем повлиять. Третий фактор — тяжесть болезни зависит от того, как произойдет встреча человека и вируса, — отметил телеведущий.

В медицине есть понятие инфицирующая доза. Она определяет вероятность и тяжесть болезни. Любое помещение, где нет проветривания может быть опасно. Самое опасное место — больничная палата, безопаснее всего на открытом воздухе, заявил Комаровский.

Он добавил, что лучшей профилактикой, помимо соблюдения мер гигиены, будет регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха. Это поможет людям избежать заражения или получить небольшую инфицирующую дозу коронавируса, и легко перенести болезнь.

Видео опубликовано на YouTube.

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