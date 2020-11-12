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Роспотребнадзор нашел связь между местом жительства и риском пневмонии
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор нашел связь между местом жительства и риском пневмонии

Татьяна Плотникова

Общество

Жители городов в России составляют около 70 процентов заболевших среди пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, это говорит о важности социального фактора в ходе эпидемического процесса. При этом ярко выраженной сезонности у внебольничной пневмонии нет, хотя летом заболеваемость несколько ниже.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что очаги внебольничных пневмоний возникают в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

Кроме того, негативную роль играют нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену, слишком большое количество работников в помещении и переохлаждение организма .

Чтобы снизить риск заболевания, Роспотребнадзор рекомендует вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно и сбалансировано питаться, одеваться по погоде, соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также мыть руки с мылом, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, как не стоит лечить пневмонию.

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Роспотребнадзорпневмониядиагностика и профилактика
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