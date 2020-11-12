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Минздрав разрешил привлекать студентов-медиков к заборам тестов на COVID
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минздрав разрешил привлекать студентов-медиков к заборам тестов на COVID

Евгения Звощик

Общество

Министерство здравоохранения РФ разрешило привлекать некоторых студентов медицинских вузов для взятия анализа на коронавирусную инфекцию у пациентов на дому. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 12 ноября.

Согласно документу, допускается привлечение к оказанию медпомощи учащихся после третьего курса.

Ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил самые актуальные меры профилактики коронавируса.

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