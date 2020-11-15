Свыше 68 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала пандемии в России провели свыше 68,5 миллиона исследований на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 15 ноября.

За последние 24 часа в стране провели 627 тысяч тестов на новую инфекцию. Под наблюдением медиков остаются 453 тысячи человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

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