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Рекордные 657 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рекордные 657 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

За последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Европе (более 285 тысяч), а также в Северной и Южной Америке (свыше 269 тысяч).

Всего в мире выявили более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.

Ранее инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России.

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