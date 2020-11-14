Рекордные 657 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Европе (более 285 тысяч), а также в Северной и Южной Америке (свыше 269 тысяч).

Всего в мире выявили более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.

Ранее инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России.

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