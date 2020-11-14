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Путин заявил, что десятки стран заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19
Фото: sputnikvaccine.com

Путин заявил, что десятки стран заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Российскими вакцинами от коронавируса заинтересовались десятки стран, Россия готова к сотрудничеству. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу, 14 ноября, на выступлении на Восточноазиатском саммите.

Глава государства отметил, что в России уже зарегистрировали две вакцины от COVID-19 и готовятся зарегистрировать третью.

— Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что РФ готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе безвозмездно, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава назвал сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса Центра Чумакова.

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