Глава Минздрава назвал сроки завершения испытаний вакцины от COVID Центра Чумакова

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В середине декабря ожидается завершение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром Чумакова. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

— Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета, — заявил он.

Также Михаил Мурашко рассказал, что эффективность российских вакцин от коронавирусной инфекции составляет более 90 процентов. У привитого человека формируется иммунитет примерно после трех недель. Зарегистрированные в России вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты.

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