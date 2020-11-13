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Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Евгения Звощик

Здоровье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от нового типа коронавирусной инфекции составляет более 90 процентов. По его словам, у привитого человека формируется иммунитет примерно после трех недель.

При этом Мурашко отметил, что не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа.

— Это зависит не только от самой вакцины, но и от пациента — насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат, — пояснил глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что зарегистрированные в России вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты, тем не менее следует помнить о том, что есть и особенности заболеваний, с которыми живет человек.

Ранее Мурашко сообщил, что три четверти пациентов с коронавирусом в РФ проходят лечение амбулаторно.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Санкт-Петербург (1756) и Подмосковье (760).

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вакцинакоронавирусМихаил Мурашко
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