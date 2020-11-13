Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от нового типа коронавирусной инфекции составляет более 90 процентов. По его словам, у привитого человека формируется иммунитет примерно после трех недель.

При этом Мурашко отметил, что не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа.

— Это зависит не только от самой вакцины, но и от пациента — насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат, — пояснил глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что зарегистрированные в России вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты, тем не менее следует помнить о том, что есть и особенности заболеваний, с которыми живет человек.

Ранее Мурашко сообщил, что три четверти пациентов с коронавирусом в РФ проходят лечение амбулаторно.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Санкт-Петербург (1756) и Подмосковье (760).

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