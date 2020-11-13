Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с новым типом коронавирусной инфекции в России очень напряженная. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 ноября.

— Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тысяч человек, — пояснил глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Ранее Мурашко сообщил, что три четверти пациентов с коронавирусом в РФ проходят лечение амбулаторно.

Напомним, что за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Санкт-Петербург (1756) и Подмосковье (760).

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