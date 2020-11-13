Мурашко озвучил долю пациентов с COVID, проходящих лечение амбулаторно

Фото: Пресс-служба Госдумы

Три четверти пациентов с коронавирусом проходят лечение амбулаторно. Такие данные в пятницу, 13 ноября, представил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Семьдесят пять процентов находится на амбулаторном лечении и 25 процентов — в стационарах. Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Санкт-Петербург (1756) и Подмосковье (760).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Ближайшие месяцы»: Кремль озвучил сроки массовой вакцинации от COVID-19