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Мурашко озвучил долю пациентов с COVID, проходящих лечение амбулаторно
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко озвучил долю пациентов с COVID, проходящих лечение амбулаторно

Юлия Захарова

Общество

Три четверти пациентов с коронавирусом проходят лечение амбулаторно. Такие данные в пятницу, 13 ноября, представил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Семьдесят пять процентов находится на амбулаторном лечении и 25 процентов — в стационарах. Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Санкт-Петербург (1756) и Подмосковье (760).

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лечениекоронавирусМихаил Мурашко
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