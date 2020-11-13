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Почти 22 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 22 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за пандемию, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 13 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Петербург (1756) и Подмосковье (760).

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 411 пациентов, еще 18 735 — вылечились и были выписаны из больниц.

За все время пандемии в РФ выявили 1 880 551 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом 1 406 903 человека переболели и выздоровели, 32 443 — скончались.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие для остановки распространения COVID-19 в России.

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