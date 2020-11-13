Мурашко назвал процент загрузки коечного фонда в российских регионах
В среднем по России свободно 18–19 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, в настоящее время в целом по стране развернуто 260 тысяч коек. Более 30 регионов России имеют загрузку коечного фонда на уровне 90 процентов.
Также Мурашко заявил, что три четверти пациентов с коронавирусом проходят лечение амбулаторно.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России