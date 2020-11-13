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Мурашко назвал процент загрузки коечного фонда в российских регионах
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко назвал процент загрузки коечного фонда в российских регионах

Кирилл Николаев

Здоровье

В среднем по России свободно 18–19 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в настоящее время в целом по стране развернуто 260 тысяч коек. Более 30 регионов России имеют загрузку коечного фонда на уровне 90 процентов.

Также Мурашко заявил, что три четверти пациентов с коронавирусом проходят лечение амбулаторно.

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российские регионыкоронавирусМихаил Мурашко
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