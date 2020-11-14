Инфекционист объяснил рост числа заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Рост числа заболеваемости коронавирусом в России происходит из-за того, что часть граждан не соблюдает профилактические меры. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в субботу, 14 ноября.

По его словам, заболеваемость в стране пойдет на спад, когда люди начнут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также ограничат контакты.

Ранее сообщалось, что в РФ за последние сутки выявили 22 702 случая коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

— Сейчас рост происходит из-за того, что некоторые люди выполняют профилактические мероприятия «спустя рукава», игнорируют ношение масок и дистанцирование. При соблюдении всех правил заболеваемость пойдет на спад, — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Он уточнил, что россиянам необходимо следовать всем санитарным правилам и ждать, когда будет объявлена вакцинация.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что рост заболеваемости COVID-19 в России прогнозируемый, он не идет по всей стране, а сосредоточен в ряде регионов.

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