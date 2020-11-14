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Вводить ограничения на стройках из-за пандемии в России не планируется
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вводить ограничения на стройках из-за пандемии в России не планируется

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российские власти пока не рассматривают введение ограничений в строительстве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил заместитель председателя правления правительства РФ Марат Хуснуллин в субботу, 14 ноября.

По его словам, исключения могут быть при точечной вспышке инфекции. Марат Хуснуллин отметил, что по результатам прошлого роста случаев заболевания стало ясно, что в регионах, где не вводились ограничения, «стройка почти не упала или упала минимально».

При этом он добавил, что основной проблемой на стройках является то, что большое количество мигрантов покинуло Россию из-за ограничений и теперь не могут вернуться. В стране набирает масштабы проблема нехватки трудовых ресурсов, передает слова Марата Хуснуллина РИА Новости.

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Марат Хуснуллинстроительствокоронавирус
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