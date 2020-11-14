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ЦУМу грозит штраф до одного миллиона рублей из-за нарушения санитарных мер
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ЦУМу грозит штраф до одного миллиона рублей из-за нарушения санитарных мер

Юлия Захарова

Происшествия

Центральному универсальному магазину может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей из-за нарушения санитарных мер на фоне пандемии. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

— Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты, — отметил он.

Видео: Пресс-служба ОАТИ

Представитель ОАТИ напомнил, что власти столицы обязали юридические лица следить за выполнением требований безопасности, особенно если организации осуществляют прием большого количества граждан.

По словам Зинюшина, представителя администрации ЦУМ пригласили для составления административного протокола. Согласно требованиям, размер штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а при наличии ущерба имуществу или здоровью человека сумма увеличивается до одного миллиона рублей, либо деятельность магазина приостановят на 90 дней.

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