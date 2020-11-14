Около 40 заведений в Москве проверили на соблюдение запрета ночной работы

Фото: Пресс-служба ОАТИ

В Москве около 40 заведений проверили на соблюдение запрета работы в ночное время. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев в субботу, 14 ноября.

Он отметил, что проверялись заведения в районе Рождественки, Лубянки, Кузнецкого Моста, а также на Болотной набережной и в районе Патриарших прудов. Целью рейдов стала проверка соблюдения указа мэра Москвы, согласно которому в городе действует запрет на работу заведений с 23:00 до 6:00.

— Специалистами проверялась работа ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00, — сказал Голубев.

Он отметил, что заведения рассчитали клиентов и закрыли заведения до указанного времени. За время проверки грубых нарушений не выявлено и штрафных санкций не будет, добавил представитель ОАТИ.

Видео: Пресс-служба ОАТИ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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