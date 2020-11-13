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Новые ограничения по COVID-19 вступили в силу в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Новые ограничения по COVID-19 вступили в силу в Москве

Юлия Курганова

Город

С пятницы, 13 ноября, начали действовать дополнительные ограничения в Москве, они продлятся до 15 января 2021 года. О новых мерах ранее объявил мэр столицы Сергей Собянин, с их помощью в городе должен снизиться рост числа зараженных коронавирусом.

Так, студенты вузов и столичных колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся, которые переведены на удаленку, будут временно заблокированы. При этом школьникам и студентам города рекомендуется соблюдать домашний режим и ограничить число контактов.

Кроме того, ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

Также вводится ограничение на количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах города. Теперь их число не должно превышать 25 процентов от общей вместимости зала.

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий будет разрешено при условии согласования с Департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Также временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

Работа детских лагерей, детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах также приостанавливается.

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