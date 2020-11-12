Оперштаб ответил на вопросы горожан о допограничениях из-за COVID-19 в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые популярные вопросы горожан о новых мерах против коронавирусной инфекции, которые будут введены в столице с 13 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Жители столицы интересовались, почему заведения закрываются именно ночью. По данным штаба, работающие в ночное время увеселительные заведения стали главными рассадниками коронавируса в ряде стран весной. На ночных мероприятиях труднее всего соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Днем посетители в большинстве случаев соблюдают необходимые меры.

В оперштабе отметили, что система QR-кодов и чек-инов сработала эффективно. За первые десять дней работы этой системы было выявлено 26 пересечений с заболевшими коронавирусом. Более 1,7 тысячи человек, которые оказались под угрозой заражения, получили своевременные оповещения для сдачи тестов.

Оперативный штаб заявил, что блокировка проездных студентам помогает снизить количество излишних передвижений по городу. Эта мера позволит затормозить распространение заболевания. Если студенту необходима медицинская помощь, то в течение дня для записи к врачу социальная карта будет разблокирована.

Также горожане активно задавали вопросы, касающиеся дистанционного обучения в школах. По данным оперштаба, онлайн-обучение не означает, что уровень знаний у школьников снизился. Преподаватели делают все, чтобы качество образования оставалось на том же уровне. Кроме того, оперативный штаб ответил на вопрос о дошкольных отделениях. В настоящее время они продолжают свою работу в традиционном формате. В дошкольных группах большое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Дошкольные группы изолированы друг от друга. Это значит, что все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от других воспитанников. Сокращать число детей в группах не планируется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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