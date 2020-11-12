Новогодняя ночь, пустые танцполы и дистанционка: мэр Москвы объяснил ограничения

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях, введенных в связи с распространением коронавируса, а также о планах города по борьбе с эпидемией. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное из речи главы города.

Обстановка в столице

Собянин обратил внимание москвичей на то, что ситуация с коронавирусом в городе довольно тяжелая, несмотря на то, что запас коечного фонда на данный момент есть, его загрузка еще на четверть может привести к серьезному перегрузу системы здравоохранения.

Однако ввод полного локдауна по примеру некоторых европейских стран пока не планируется, ведь необходимо не только сдержать эпидемию, но и не нанести удара по экономике.

— Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее. Но мы стараемся избежать этих решений, принимая, на мой взгляд, своевременные решения по частичным закрытиям, по частичным карантинным мероприятиям, по жестким требованиям к масочному режиму, развитие больничной, госпитальной сети и так далее, — заявил градоначальник.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тем не менее мэр не исключает ввода дополнительных мер в случае, если текущие не помогут сдержать рост заболеваемости.

— Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации, — заметил Собянин.

Кафе и рестораны

С 13 ноября вводится запрет на работу общепита после 23:00 и до 6:00. Многие не до конца поняли смысл нового ограничения — если закрывать общепит, то полностью, ведь во время приема пищи посетители все равно не надевают масок. На самом деле, по словам мэра, смысл запрета был в другом — многие заведения общепита в вечерне-ночное время переходят в другой режим работы, превращаясь в клубы и танцполы.

— После 23 (часов) многие рестораны и кафе превращаются в другое — караоке, клубы, танцполы и так далее. Там уже другой режим работы и другой режим общения, и, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как здания общепита, но не как развлекательные и ночные клубы, — объяснил Собянин.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Закрывать же полностью заведения общепита, по мнению мэра, недопустимо, поскольку это нанесет слишком серьезный удар по бизнесу.

— Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог и другой режим работы. По сути дела мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб, — заключил мэр.

Школьники и студенты

Городские вузы и колледжи, а также старшеклассники уходят на удаленку с 13 ноября. После того, как учебные заведения полностью перейдут на дистанционный формат, транспортные и социальные карты учащихся заблокируют.

Необходимость перевести на удаленку именно старшеклассников, а не учеников начальных классов, как объяснил Собянин, обусловлена тем, что заболеваемость среди последних намного ниже, чем у их старших товарищей.

— Дети в основном болеют бессимптомно, но тем не менее способны передать инфекцию своим родителям, бабушкам, дедушкам. Поэтому мы ввели для старших классов дистанционный режим обучения. На следующей неделе примем решение продлять или не продлять дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации, но с большой вероятностью могу сказать, что эта система будет продлена, — отметил мэр.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Младшеклассники тоже могут уйти на дистанционное обучение, но только по желанию родителей. К сожалению, не все мамы и папы могут оставаться дома с детьми, потому решение о переходе на такой формат остается за ними.

— Учащихся младших классов оставить одних дома практически невозможно, а их родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут функционировать в прежнем режиме. Но у родителей есть возможность, если родители какого-то класса на своем собрании проголосуют , что их класс переходит в дистанционку, мы такую работу обеспечим, но для этого нужно решение родителей всего класса, — уточнил Собянин.

Массовые мероприятия

Все массовые мероприятия, такие как концерты, выставки, шоу, с 13 ноября могут показываться только без зрителей, то есть полностью переходят в онлайн-формат. Исключение составляют мероприятия спортивные — их проведение возможно и с участием зрителей, но только при заполненности зала не более чем на 25 процентов.

Фото: АГН «Москва»

— Требования единые к проведению всех мероприятий. Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям — это первое. И второе, мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25 процентов, — объяснил Собянин.

Новый год

Запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителя, закрытие кафе и ресторанов после 23:00 распространяется и на новогоднюю ночь.

— Вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее — такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся. В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей... Мы это делаем не для абстрактной цели, — подчеркнул мэр.

Фото: pixabay.com

Тем не менее выходить на улицу и гулять по городу в главную ночь года никто запрещать не собирается, В любом случае, Новый год — семейный праздник, и введенные ограничения — отличный повод провести его в кругу только самых родных и близких людей.

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