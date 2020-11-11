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Инвалидность и нервный паралич: врач раскрыл правду про последствия коронавируса
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Инвалидность и нервный паралич: врач раскрыл правду про последствия коронавируса

Наталия Белова

Здоровье

Люди, переболевшие коронавирусом, могут испытывать целый ряд тревожных последствий, таких как общая слабость, головокружение, боль в ушах, полинейропатия, нарушение памяти и другие. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ученые Оксфордского университета заявили, что у 20 процентов переболевших коронавирусом развиваются ментальные расстройства, в долгосрочной же перспективе возрастает риск возникновения деменции.

— Одним из основных симптомов коронавируса является отсутствие обоняния. Это говорит о том, что вирус повреждает нервные клетки, контролирующие восприятие запаха и вкуса, — объясняет Кондрахин. — Нервное волокно находится в миелиновой оболочке. При коронавирусе эта оболочка страдает, в результате чего нервный импульс перестает передаваться как положено, такое состояние называется «демиелинизация». Это одно из проявлений нового вируса.

Подобное нарушение может проявляться по-разному. К примеру, некоторые пациенты медика рассказывали о внезапно прошедших хронических болях в теле после перенесенного ковида.

— Сначала один пациент написал, что внезапно перестало беспокоить то, что тревожило раньше: ушла боль в спине, коленях, ногах. Тогда я не обратил на это внимания, но постепенно подобных сообщений начало приходить все больше, — отметил специалист. — У людей проходила ломота в суставах, другие хронические боли. Правда, постепенно, по мере выздоровления все старые состояния возвращались, что лишний раз доказывает: в нервной системе действительно происходят определенные дегенеративные изменения.

Такую «побочку» ковида можно даже назвать позитивной, но, к сожалению, имеют место и более печальные последствия. Так, одна из знакомых медиков Кондрахина получила инвалидность из-за полинейропатии, развившейся после перенесенной болезни.

— Как мы уже поняли, вирус поражает большое количество нервных волокон в организме. Отсюда нарушение ритма сердца, крутящие боли в ногах и руках, пощипывание, покалывание, другие неприятные ощущения, — рассказал эксперт. — Эта врач перенесла коронавирус в тяжелой форме, провела в реанимации полторы недели. Пройдут ли ее симптомы, неизвестно: мы пока только набираем статистику по ковиду и смотрим, какие изменения происходят с организмом. Медик уже снова вышла на работу, но получила инвалидность.

Кондрахин назвал еще несколько необычных последствий вируса: невозможность сфокусироваться, близорукость, шум, боль в ушах, головокружение. Но самый частый симптом, по его словам, — слабость:

— Есть такая болезнь — миастения. Это выраженная слабость в мышцах. Люди жалуются, что им тяжело даже встать и пройти хоть небольшое расстояние. У тех же, у кого ковид протекал в тяжелой форме с выраженной дыхательной недостаточностью, возможны нарушения ЦНС. В случае серьезного поражения легких организм, в том числе, разумеется, и головной мозг, испытывает серьезную нехватку кислорода, что ведет к потере памяти. Людям становится труднее думать, меняется ментальность. Все это проявления нарушения работы ЦНС.

Возможно ли полное восстановление организма в ста процентах случаев, пока неизвестно: болезнь появилась недавно, чтобы оценивать ее долгосрочные последствия. Тем не менее Кондрахин отмечает, что у большинства описанные симптомы проходят по мере выздоровления:

— Чем тяжелее было заболевание, тем более выраженными будут последствия. Лечение, кстати, довольно простое: как можно более ранняя реабилитация. Необходимо вставать с кровати, двигаться, давая толчок нервным импульсам. Это как с проводом, который попал в воду: со временем он поржавел, и теперь по нему плохо течет ток. Нервное волокно испытывает то же состояние. И чем быстрее мы встанем, тем быстрее восстановим его работу.

Медик заключил, что последствия коронавируса довольно разнообразны, вполне возможно, что о многих мы еще не знаем ввиду того, что с начала эпидемии прошло не так много времени. Вместе с тем своевременное обращение к врачу и правильное лечение могут свести вероятность неприятных последствий к минимуму.

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