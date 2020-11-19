Более 23 тысяч случаев коронавируса впервые выявили в России за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 23 610 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 19 ноября.

Уточняется, что случаи инфекции выявили в 85 регионах страны за сутки. Всего за сутки в России умерло от коронавируса 463 человека. За сутки в стране выздоровели 25 573 пациента.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего, по последним данным, в России зафиксировали 2 015 608 случаев коронавируса. За весь период выявили 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в РФ провели более 70,6 миллиона тестов на коронавирус.

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