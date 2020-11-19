Более 70,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели более 70,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 19 ноября.

Так, по данным сайта, за минувшие сутки на территории РФ было проведено 577 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Под наблюдением врачей остаются 468 746 пациентов с подозрением на коронавирус. По последним данным, в России выявлено 1 991 998 случаев инфекции. Скончались за все время пандемии 34 387 человек.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и разработчики российской вакцины «Спутник V» рассказали о сотрудничестве.

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