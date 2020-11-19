Ученые назвали неочевидную пользу прививки от гриппа

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Прививка от гриппа может снизить риск смерти из-за заболеваний сердца и сосудов. Об этом сообщается в Американской кардиологической ассоциации.

О новых свойствах прививки стало известно после метаанализа. Исследователи проанализировали данные 237 тысяч человек. Это помогло им сделать вывод о том, что привившиеся от гриппа люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 18 процентов меньше. Также вакцинирование снижает процент обрести проблемы с сердцем на 13 процентов.

Риск умереть от других болезней для привитых от гриппа, по данным исследования, уменьшается на 28 процентов, говорится на сайте ассоциации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда ожидается приход гриппа в Россию.

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