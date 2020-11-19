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Число случаев коронавируса в мире превысило 56 миллионов
Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Число случаев коронавируса в мире превысило 56 миллионов

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты американского университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире был выявлен 56 051 621 случай заражения.

При этом общее число летальных исходов достигло 1 345 639. Выздоровели свыше 35,9 миллиона пациентов с диагнозом COVID-19.

Лидируют по числу заболевших США, там с начала пандемии заразились 11 485 176 человек, скончались 250 029, сообщается на официальном сайте университета.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России коронавирус обнаружили у 20 985 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (4174), Петербург (2215) и Подмосковье (864).

При этом за последние сутки в Москве умерли 73 пациента с коронавирусной инфекцией.

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