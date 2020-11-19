Число случаев коронавируса в мире превысило 56 миллионов
Специалисты американского университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире был выявлен 56 051 621 случай заражения.
При этом общее число летальных исходов достигло 1 345 639. Выздоровели свыше 35,9 миллиона пациентов с диагнозом COVID-19.
Лидируют по числу заболевших США, там с начала пандемии заразились 11 485 176 человек, скончались 250 029, сообщается на официальном сайте университета.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России коронавирус обнаружили у 20 985 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (4174), Петербург (2215) и Подмосковье (864).
При этом за последние сутки в Москве умерли 73 пациента с коронавирусной инфекцией.
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