В ВОЗ допустили снижение эффективности антибиотиков в будущем при лечении ими COVID

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможном резком росте устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования данных препаратов во время пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, проведенном подразделением ВОЗ по европейскому региону, распространенном в среду, 18 ноября.

Отмечается, что согласно проведенному исследованию, 79–96 процентов из принимавших антибиотики не были заражены коронавирусной инфекцией. Однако эти люди пили лекарства для того, чтобы не заразиться.

В свою очередь среди тех, кто попал в больницу, всего 15 процентов пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, передает РИА Новости.

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