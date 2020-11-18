Путин призвал не винить россиян за ажиотажный спрос на лекарства

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит винить людей за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии коронавируса. Такое мнение глава государства выразил в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

— И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми, — пояснил российский лидер после слов министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что глава ведомства сказал о возможности увеличения производств. В ответ на это Мантуров заявил, что все будет исполнено. Кроме того, президент попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, спросив о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объеме как можно быстрее, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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