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Путин призвал не винить россиян за ажиотажный спрос на лекарства
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин призвал не винить россиян за ажиотажный спрос на лекарства

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит винить людей за ажиотажный спрос на лекарства в период пандемии коронавируса. Такое мнение глава государства выразил в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

— И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовыми, — пояснил российский лидер после слов министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что глава ведомства сказал о возможности увеличения производств. В ответ на это Мантуров заявил, что все будет исполнено. Кроме того, президент попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, спросив о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объеме как можно быстрее, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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