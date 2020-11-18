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Путин поручил «дожать» каждый проблемный вопрос в сфере борьбы с коронавирусом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил «дожать» каждый проблемный вопрос в сфере борьбы с коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин поручил доработать каждый из проблемных вопросов в сфере борьбы с новым типом коронавирусной инфекции, включая нехватку скорых. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

— Каждый из этих вопросов надо дожать, надо, чтобы система заработала, — передает слова российского лидера РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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