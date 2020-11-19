Еще 6438 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
За последние 24 часа в столице выявили 6438 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что за последние сутки еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в столице. Таким образом, число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 388 416.
В России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни.
Ранее врач рассказал, что увеличивает риск умереть от коронавируса в 12 раз.
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