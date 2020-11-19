Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5782 пациента за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что всего число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 388 416 человек.

Ранее эксперт по статистке и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, когда наступит начало спада заболеваемости коронавирусом в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стал известен фактор, влияющий на тяжесть коронавируса