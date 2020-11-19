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Названы сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Названы сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

Эксперт по статистке и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, когда наступит начало спада заболеваемости коронавирусом в России. Он отметил, что в большинстве регионов страны это произойдет в конце ноября 2020 года.

По его словам, на плато выйдут позже остальных Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.

Столица относится к регионам, в которых инфекция распространяется удовлетворительными темпами. Самая благоприятная обстановка на данный момент в Еврейской автономной области, а также Севастополе, передает РИА Новости.

Как уточнил специалист, ситуация стабилизируется, но расслабляться не стоит. Тавадян подчеркнул, что одной из главных переменных, влияющих на динамику заболеваемости, является поведение людей, соблюдение ими норм социальной дистанции и ношения масок.

Эксперт в своем исследовании опирался на карту распространенности COVID-19, которую создают на базе официальной статистики. Там регионы разбиты на четыре группы по коэффициенту распространения — от «зеленых» (коэффициент менее 0,9) до «темно-красных» (там он более 1,2).

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