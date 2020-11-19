Эксперты перечислили способы встретить Новый год без риска заразиться COVID-19

кадр из фильма «Елки»

Специалисты рассказали, как организовать празднование Нового года, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

Так, в США набирает популярность метод «пандемической капсулы» или «пузыря». Он предполагает общение строго в рамках определенной узкой группы численностью до десяти человек. Предполагается, что если за пределами такого сообщества все его члены строго соблюдают меры предосторожности (используют средства индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию), внутри «капсулы» они могут проводить время свободно, не рискуя заразиться.

Однако при таком подходе один инфицированный с высокой долей вероятности заразит всех остальных обитателей «пузыря». Как напомнил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, первые несколько дней, до проявления симптомов, заразившийся не будет знать о своем статусе и продолжит спокойно общаться в «капсуле», разнося инфекцию.

В связи с этим Ризванов советует проводить праздники семьей, члены которой и так постоянно живут вместе. Учитывая, что пожилые люди входят в группу риска по заражению COVID-19, если они проживают в другом месте, поздравить их лучше не лично, а используя различные средства связи.

И.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов полагает, что безопасным способом отметить Новый год может стать путешествие по стране, особенно на личном транспорте.

При этом корпоративные мероприятия, особенно в закрытых помещениях, повышают риск заражения, цитируют Отставного «Известия».

Ранее опрос показал, как москвичи отнеслись к отмене новогодних гуляний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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