Опрос показал, как москвичи отнеслись к отмене новогодних гуляний

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Одинаковое количество жителей Москвы (по 32 процента), принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», оказались расстроены отменой новогодних гуляний в текущем году и отнеслись к этому с пониманием.

Как показало исследование, 36 процентов респондентов не принимали участия в массовых праздничных мероприятиях прежде и не собирались этого делать в текущем году.

При этом 30 процентов опрошенных изменили планы на предстоящие новогодние праздники в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а 70 процентов утверждают, что им не пришлось ничего менять.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации за отмену новогодних гуляний, 30 процентов предлагают в качестве варианта продление праздничных выходных. 17 процентов участников исследования хотели бы удлинения каникул на две недели, 13 процентов — на несколько дней.

Немногим более половины, 53 процента, полагают, что продлевать выходные не стоит, а 17 процентов выступают за сокращение количества нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения сроком действия до 15 января 2021 года.

В частности, массовые мероприятия могут проводиться только без зрителей, то есть полностью переходят в онлайн-формат. Исключение составляют спортивные мероприятия. Их проведение возможно и с участием зрителей, но только при заполненности зала не более чем на 25 процентов.

Запрет на проведение массовых мероприятий в присутствии зрителей, закрытие кафе и ресторанов после 23:00 распространяется и на новогоднюю ночь, уточнил Сергей Собянин.

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Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

«Тупой и еще тупее» — помните такой фильм? По мотивам наших законодательных инициатив пора снимать продолжение. Один коммунистически настроенный политик предложил правительству РФ продлить новогодние каникулы на две недели. Дескать, отдыхать нужно не до 10-го, а до 24 января. Причем вынужденные выходные оплачивать россиянам как рабочие дни. Мол, такая мера позволит защитить нас от коронавируса (далее…).