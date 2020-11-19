Названы особенности коронавируса у курильщиков

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

У курящих людей коронавирусная инфекция чаще протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, употребление табачных изделий ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с COVID-19.

Помимо этого при курении возрастает риск инфицирования коронавирусом через рот.

В ведомстве также развеяли заблуждение о якобы меньшем вреде для здоровья от так называемых легких сигарет. Как пояснили в Роспотребнадзоре, любые табачные изделия вредят одинаково и повышают риск смерти от рака и других заболеваний.

При этом наличие каких-либо «поглотителей» или фильтров не снижает этот риск.

— Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы, — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре призвали всех защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей по профилактике и борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

* Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью!

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Ранее ученые объяснили, почему курильщики чаще умирают от коронавируса.

Читайте также: СМИ: Врачи могут начать лечить деменцию и коронавирус с помощью никотина