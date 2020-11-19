Названы особенности коронавируса у курильщиков
У курящих людей коронавирусная инфекция чаще протекает в тяжелой форме. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Как пояснили в ведомстве, употребление табачных изделий ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с COVID-19.
Помимо этого при курении возрастает риск инфицирования коронавирусом через рот.
В ведомстве также развеяли заблуждение о якобы меньшем вреде для здоровья от так называемых легких сигарет. Как пояснили в Роспотребнадзоре, любые табачные изделия вредят одинаково и повышают риск смерти от рака и других заболеваний.
При этом наличие каких-либо «поглотителей» или фильтров не снижает этот риск.
— Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы, — отмечают в ведомстве.
В Роспотребнадзоре призвали всех защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей по профилактике и борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.
* Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью!
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Ранее ученые объяснили, почему курильщики чаще умирают от коронавируса.
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