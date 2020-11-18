Ученые объяснили, почему курильщики чаще умирают от коронавируса

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Ученые из США выяснили, что среди курящих людей число тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем среди некурящих.

Биологи из Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе с помощью клеточной модели коронавируса сумели воспроизвести процессы, которые происходят в легких курильщиков, заразившихся инфекцией, передает зарубежное издание Cell Stem Cell.

Ученым удалось вырастить из стволовых клеток, которые были взяты из легких пяти молодых, здоровых, некурящих доноров, культуру клеток интерфейса «воздух — жидкость», в точности повторяющих поведение и функции клеток дыхательных путей человека.

Руководитель исследования Бриджит Гомпертс сообщила, что данная модель способна к воспроизведению верхней части дыхательных путей, то есть первого места, откуда начинает свое путешествие вирус. В данной области продуцируется слизь для установления вирусов, бактерий и токсинов, содержащих клетки с выступами в виде пальцев, способных выталкивать данную слизь вверх и наружу.

Гомпертс заявила, что в тех моделях, которые подверглись воздействию дыма, исследователи нашли в два–три раза больше инфицированных клеток.

К тому же ученые выяснили, что причиной развития более серьезной инфекции у курильщиков стал тот факт, что после попадания табачного дыма происходит блокирование активности белков — мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами, которые играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они заставляют инфицированные клетки производить белки для атаки на вирус, а неинфицированные — предупреждают о проникновении патогена, чтобы те подготовились. Сигаретный дым в свою очередь снижает реакцию дыхательных путей на интерферон, тем самым уничтожая естественную защиту, которая не дает вирусу проникнуть внутрь.

Ученые сравнили дыхательные пути человека с замком, в котором есть высокие стены, защищающие его от неприятелей. Курение в этом замке создает дыры в стенах, что способствует легкому проникновению инфекции непосредственно в сам организм.

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