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Голикова заявила о распространении масочного режима по всей России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова заявила о распространении масочного режима по всей России

Ростислав Зубков

Здоровье

Во всех регионах России введен масочный режим на фоне непростой ситуации с коронавирусом. Об этом глава вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, 18 ноября, на совещании с президентом Владимиром Путиным по COVID-19.

Как отметила руководитель замглавы правительства, в стране по-прежнему наблюдается напряженная ситуация с коечным фондом.

Также Голикова обратила внимание, что в 79 субъектах введен запрет на проведение массовых мероприятий и работу заведений ночью.

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