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СМИ: Врачи могут начать лечить деменцию и коронавирус с помощью никотина
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

СМИ: Врачи могут начать лечить деменцию и коронавирус с помощью никотина

Ростислав Зубков

Здоровье

Никотин может помочь в лечении болезни Паркинсона, деменции и даже коронавируса, утверждает Daily Mail со ссылкой на врачей.

По информации издания, последние исследования медиков показывают пользу никотина и перспективы его применения в целях излечения тяжелых заболеваний. Например, при болезни Паркинсона никотин активирует выработку дофамина в клетках. При этом немногие знают, что помидоры, перец и баклажаны содержат определенное количество никотина. Потребление этих продуктов на 30 процентов сокращает шансы развития болезни Паркинсона.

Авторы материала также приводят показания главы исследовательской группы по психофармакологии в Университете Ньюкасла, доктора Мохаммеда Шоаиба, который руководит проектом по разработке никотинового лечения. Он и его коллеги рассчитывают на никотин как на средство, которое сможет доказать эффективность в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Согласно данным газеты, выводы о благотворном влиянии никотина подтверждены американскими исследованиями. В частности, удалось выяснить, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это, в свою очередь, снижает потерю массы при болезни Паркинсона.

Тем не менее, побочные эффекты от никотина осложняют работу над изучением и контролированием его полезных свойств. Курение по-прежнему вредит здоровью и не помогает в борьбе с серьезными недугами.

Однако некоторые эксперты обратили внимание на парадоксальную статистику: у курильщиков шансы заразиться коронавирусом оказались на 80 процентов ниже, чем у тех, кто не имеет этой вредной привычки.

— Мы думаем, что это может быть связано с потреблением никотина. Он стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы, — приводит издание слова профессора Константинос Фарсалинос из Греции.

При этом ученые сходятся во мнении, что люди не должны начинать курить, чтобы избавиться от COVID-19, поскольку, как было отмечено выше, это смертельно опасно.

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